Ребенок упал в открытый канализационный люк в Новосибирске

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Школьник провалился в открытый канализационный люк в Кировском районе Новосибирска. Проверку начали СК и прокуратура. Мать мальчика утверждает в соцсети, что в администрации ей заявили, что не могут проверять все люки.

Сообщения об упавшем в канализацию ребенке появилось в паблике во «ВКонтакте»: «15 марта мой сын, возвращаясь с занятий, шёл по сугробу и провалился в открытый колодец. Просто не было крышки люка! А зачем она там, правда? Чудом остался жив».



Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. По информации ведомства, ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены лица. Следствием проконтролировано, что люк закрыт и не представляет опасности для горожан», — отчитались в СК.

Начата проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг).

Мать ребенка утверждает, что обратилась в районную администрацию. «А самое интересное, что мне ответили в администрации Кировского района: они не могут проверять все люки и выезжают только по заявке», — написала она.

Прокуратура также занялась происшествием. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. В частности планируется дать оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности.