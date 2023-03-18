Забайкальцы выступили на митинге против сокращения зарплат и за отставку губернатора

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Митинг против отмены региональной части районного коэффициента для забайкальских бюджетников прошел в Чите 18 марта. На нем же потребовали отправить в отставку губернатора и местное правительство.

Участники акции протеста требовали не отменять в Забайкалье надбавку в 20% к зарплате, а также отправить в отставку губернатора края Александра Осипова и правительство края, сообщила «Чите.ру» общественница Марина Савватеева.

Резолюцию планируется опубликовать и направить в заксобрание края и президенту РФ.



Организатором митинга выступило региональное отделение КПРФ. Уведомление подавалось на центральные площади, но согласовали место в гайд-парке на проспекте Фадеева, 1.

Дополнительный районный коэффициент в 20% (помимо федерального) установили в Забайкалье 26 сентября 2008 года. Сейчас власти заявляют, что коэффициент больше не выполняет функцию увеличения зарплат бюджетникам, а, напротив, стал причиной того, что в регионе они одни из самых низких в стране, отмечают журналисты.