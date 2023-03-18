Чебурашка-коммунист и пазл-Россия: новосибирцы встретили «Крымскую весну»
© Кирилл Канин
Митинг-концерт прошел в Новосибирске 18 марта. На гуляние, приуроченное к годовщине присоединения Крыма, в Центральном парке собралось много людей, но достаточно быстро они стали расходиться. Повод с новосибирцами разделили чиновники, творческие коллективы, «чебурашка» и «медведь».
Представители различных политических партий будто бы поделили площадку перед сценой, а жителям были предложены различные патриотические активности вроде раскраски про Крым и пазла в виде карты России.
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