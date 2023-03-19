Иркутянин избивал четырехлетнюю падчерицу и заставлял ее стоять на горохе

19 Мар 2023, 07:38

Житель Иркутска признан виновным в истязаниях ребенка. Четырехлетняя девочка сама рассказала о преступлениях продавщице соседнего магазина.

Кировский районный суд Иркутска признал виновным 32-летнего местного жителя в истязании четырехлетней дочери сожительницы (пункт «г» ч. 2 ст. 117 УК). Об этом сообщили в региональной прокуратуре 19 марта.

По версии следствия, в июне 2022 года, когда матери девочки не было дома, мужчина, «используя малозначительный повод», избивал ребенка, принуждал стоять на сушеном горохе и «совершал иные насильственные действия».

«За помощью четырехлетняя девочка обратилась в продуктовый магазин возле дома, где продавец сняла на видео разговор с ребенком и явные следы побоев, выложив его в сети. После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, следователи СК, органы опеки и попечительства», — рассказали в ведомстве.

Мужчина отрицал вину. Он ранее был неоднократно судим за совершение «корыстных и насильственных преступлений», уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил обвиняемого к 5 годам колонии строгого режима. Мать девочки ограничили в родительских правах, а самого ребенка увезли в соцучреждение.


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