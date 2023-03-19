Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за африканской чумы свиней

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае из-за африканской чумы свиней. Под карантин попал крупный город.

Режим ЧС введен на территории Минусинского района и города Минусинска, в котором проживает более 70 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства Красноярского края.

Решение принято из-за вспышки африканской чумы свиней. Местные власти должны составить реестр собственников скота, который находится под угрозой заражения.

Очаг чумы, по словам главы Минусинского района Сергея Глухова, был обнаружен в селе Малая Минуса. «Владельцам свиней нельзя скрывать случаи заболевания и падежа свиней и пытаться своими силами уничтожить труп свиньи, ни в коем случае не выкидывать труп», — отметил он.

«Не надо думать, что вы сможете скрыть заболевание АЧС в своем хозяйстве и самостоятельно ликвидировать очаг заболевания. Это сделать невозможно! Вы обязательно вынесете вирус и заразите здоровых свиней у соседей и родственников, односельчан. Это биологическая особенность вируса — молниеносное распространение», — утверждает чиновник, угрожая жителям штрафами и уголовным преследованием.

По словам депутата красноярского заксобрания Владислава Зырянова, в одной только Малой Минусе уже погибли 34 особи. Идет речь о возможном уничтожении 500 голов скота.

Кроме того, введен карантин в селе Каратузское Каратузского района (около 7,5 тыс. жителей). Но власти установили ограничения только по одному адресу — улица Пушкина, 22б, говорится в указе губернатора.



В соседней с Красноярским краем Хакасии уже ограничили продажу свиней. В зону контроля попали Алтайский, Усть-Абаканский, Бейский районы, часть Боградского и два сельских поселения Аскизского районов, а также Абакан и Черногорск. На этих территориях содержится около 19 тыс. свиней.

В Черногорске, по словам мэра Василия Белоногова, уже нашли трупы свиней с подтвержденной чумой - на территории бывшей 9 шахты. В городе введен режим повышенной готовности.

