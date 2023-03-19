Жители Алтайского края потребовали отставки губернатора на митинге против повышения тарифов

© Антон Арцибашев

Около 1 тыс. человек вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ в Бийске. Они потребовали отправить в отставку губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которого назначил в регион президент РФ Владимир Путин.

Около 1 тыс. жителей Бийска вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ 19 марта. Об этом сообщили в алтайском крайкоме КПРФ.

«Не менее 1 тыс. бийчан сейчас на митинге КПРФ. Кроме темы ЖКХ, поднимаются темы аварийных домов, бездомных собак, плачевного состояния дорог и медицины. Звучат призывы отправить в отставку как местную, так и региональную власть», — сообщили в партии.



«Людей собралось не меньше чем в Барнауле. Власть думала, что „тема заглохла“. Но люди со временем не успокоились, люди готовы бороться за свои права!» — рассказал депутат заксобрания Антон Арцибашев.

Февральский митинг против повышения тарифов ЖКХ в Барнауле, напомним, собрал более 600 человек. Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали вернуть планку повышения «тарифов ЖКХ до уровня, не превышающего установленной правительством РФ предельной индексации в 9%». Кроме того, прокуратуру Алтайского края попросили проверить законность установления тарифов ЖКХ.

Более того, участники бийской акции потребовали отставки губернатора Алтайского края Виктора Томенко («Единая Россия»), сообщила депутат Госдумы РФ Мария Прусакова.

«Было озвучено требование об отставке губернатора и выражение недоверия депутатам бийской городской думы, которое вызвало самые бурные аплодисменты тысячи бийчан, вышедших на митинг против роста тарифов ЖКХ», — написала в своем телеграм-канале Прусакова.

Глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был назначен Путиным врио губернатора Алтайского края в 2018 году. После этого он выиграл на неконкурентных выборах без представителя КПРФ. В сентябре 2023 года Томенко предстоит переизбраться, в качестве одного из главных возможных соперников называют депутата Госдумы Марию Прусакову (КПРФ).

Фото t.me/kprfaltay, Антон Арцибашев и Мария Прусакова