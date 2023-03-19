Пять рейсов из Сибири в Сочи задержаны

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Пять авиарейсов из городов Сибири в Сочи задержаны. Один из них отменен. Причиной назвали погодные условия в Краснодарском крае.

Рейсы из Новосибирска, Томска и Красноярска в Сочи задержаны 19 марта. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.



«Объявлены длительные задержки на выполнение рейсов авиакомпаний „Сибирь“, „Северный ветер“ и „Россия“ в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета продолжительностью от четырех часов до более суток», — рассказали в ведомстве.

Судя по онлайн-табло аэропорта Сочи, задерживает прилет многих рейсов, а некоторые были просто отменены, в том числе из Иркутска, Москвы и Новосибирска. Онлайн-табло новосибирского аэропорта «Толмачёво» подтверждает отмену вылета в Сочи, запланированного на 15:20 по местному времени (рейс S7).

18 марта аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за тумана и плохой видимости.

Красноярский, новосибирский и томский транспортные прокуроры организованы выездные приемы пассажиров.