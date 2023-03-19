Пятеро пострадали при выбросе хлора на предприятии группы «Илим» в Братске

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Пятеро пострадали при выбросе хлора на предприятии группы «Илим» в Братске
19 Мар 2023, 12:26

Утечка хлора произошла на территории Братского лесопромышленного комплекса. Известно о пяти пострадавших. Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет начал проверку после выброса двуокиси хлора на одном из предприятий в Брастке. Об этом управление СК РФ по Иркутской области сообщило 19 марта.

«Пстрадали пять человек», — уточнили в СК.

Ведомство не уточняет предприятие, но, по словам мэра Братска Сергея Серебренникова, речь идет о «Братском лесопромышленном комплексе».

«На территории Братского ЛПК в подземном переходе между цехами замеры показали превышение ПДК по двуокиси хлора. Подача двуокиси хлора была сразу же остановлена. При обследовании на трубопроводе двуокиси хлора была выявлена негерметичность, которую оперативно устранили», — утверждает чиновник в своем телеграм-канале.

СК начал доследственную проверку по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Братский лесопромышленный комплекс входит в группу «Илим». В 1992 году корпорацию основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которого был бывший премьер-министр, глава партии «Единая Россия» и первый зампред Совбеза Р Ф Дмитрий Медведев. Сейчас в ее состав входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум».


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