Пятеро пострадали при выбросе хлора на предприятии группы «Илим» в Братске

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Утечка хлора произошла на территории Братского лесопромышленного комплекса. Известно о пяти пострадавших. Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет начал проверку после выброса двуокиси хлора на одном из предприятий в Брастке. Об этом управление СК РФ по Иркутской области сообщило 19 марта.

«Пстрадали пять человек», — уточнили в СК.

Ведомство не уточняет предприятие, но, по словам мэра Братска Сергея Серебренникова, речь идет о «Братском лесопромышленном комплексе».

«На территории Братского ЛПК в подземном переходе между цехами замеры показали превышение ПДК по двуокиси хлора. Подача двуокиси хлора была сразу же остановлена. При обследовании на трубопроводе двуокиси хлора была выявлена негерметичность, которую оперативно устранили», — утверждает чиновник в своем телеграм-канале.

СК начал доследственную проверку по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).