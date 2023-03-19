Пятеро пострадали при выбросе хлора на предприятии группы «Илим» в Братске
Утечка хлора произошла на территории Братского лесопромышленного комплекса. Известно о пяти пострадавших. Следственный комитет начал проверку.
Следственный комитет начал проверку после выброса двуокиси хлора на одном из предприятий в Брастке. Об этом управление СК РФ по Иркутской области сообщило 19 марта.
«Пстрадали пять человек», — уточнили в СК.
Ведомство не уточняет предприятие, но, по словам мэра Братска Сергея Серебренникова, речь идет о «Братском лесопромышленном комплексе».
«На территории Братского ЛПК в подземном переходе между цехами замеры показали превышение ПДК по двуокиси хлора. Подача двуокиси хлора была сразу же остановлена. При обследовании на трубопроводе двуокиси хлора была выявлена негерметичность, которую оперативно устранили», — утверждает чиновник в своем телеграм-канале.
СК начал доследственную проверку по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Братский лесопромышленный комплекс входит в группу «Илим». В 1992 году корпорацию основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которого был бывший премьер-министр, глава партии «Единая Россия» и первый зампред