Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 380

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

10:30 Руководство Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН потребовало от сотрудников рассказать где и с кем они живут, а также в каком классе учатся дети и есть ли в семье пенсионеры. Копию письма опубликовал «Ненаучный городок».

Авторы объяснили требования «работой по организации безопасности населения в случае возникновения ЧС» из-за «сложившейся геополитической обстановки» и сослались на правительство Новосибирской области и мэрию Новосибирска.

Институт, который принадлежит Миннауки РФ , возглавляет Вячеслав Глинских.

фото t. me/akademnen

Главное на утро 20 марта

• Силовики с подачи управления ФСБ по «защите конституционного строя» ворвались на презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко, которая находится в СИЗО по обвинению в «фейках» про ВС РФ за антивоенные листовки вместо ценников в магазине. Об этом пишет Sota, двух корреспонденток которой Лилиан Рубцову и Сашу Астахову задержали и вместе с другими журналистами на время уводили в подвал.



«Все силовики ведут себя по-хамски, отпускают шутки про ЛГБТ-туризм, говорят все это в микрофоны, которые были в „Открытом Пространстве“. Девушки сидят на стульях, парни лежат лицом в пол, — рассказала сестра Астаховой, журналистка Медиазоны* Елизавета Нестерова. — <…> Один из парней отказался показать паспорт, его избили ногами по голове, когда разбили до крови, громко сказали, что это он сам упал и ударился. Спрашивали его, праздновал ли он 23 февраля. С микрофонами в руках говорили ему: „Ну что, сейчас будешь петь патриотические песни у нас“. Показывая на микрофон, говорили: „А вообще знаешь, на что эта штука похожа и что мы можем с ней сделать?“ — намекая на изнасилование. Сейчас ему обещают оформить статью о неповиновении „законным требованиям полиции“ (19.3 КоАП, до 15 суток)».

Из ОВД «Басманный» увезли одного пострадавшего на скорой помощи. Ночью почти всех задержанных отпустили.

Силовое сопровождение налета обеспечивали те же представители центра «Э» и 2-го спецполка полиции, что были 17 марта в барах Underdog и La Virgen, где посетителей под угрозой шокеров заставляли петь «патриотические» композиции, сообщили Sota опознавшие силовиков активисты.

• Житель Петербурга донес на музей современного искусства Эрарта из-за инсталляции «Купание красного медведя». На картине изображен мужчина, стоящий по колено в воде и держащий на цепи медведя, а рядом с полотном лежат кусок маскировочной сетки и каска с красной краской.

Доносчик интерпретировал произведение искусства так: медведь — это символ России, его ведет на цепи по болоту президент Владимир Путин, маскировочная сеть и каска с краской — это кровь и отсылка к «спецоперации», утверждают «Осторожно новости». Он уже написал кляузы на «измену Родине», «оскорбление президента», «угрозу внутренней и внешней безопасности России», «экстремизм» и «публичное оправдание терроризма».

• Президента РФ Владимира Путина арестуют в случае его визита в Германию, заявил министр юстиции страны Марко Бушман.

Ранее Международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признают в России, выдал ордер на арест чиновника.

• Жителя Санкт-Петербурга Льва Соколова задержали на Дворцовой площади, куда он вышел с плакатом «Давайте жить дружно» и рисунком кота Леопольда. В автозаке его расспрашивали об отношении к «спецоперации». Позже на него составили протокол о невыполнении коронавирусных ограничений (пункт 2 ст. 8−6−1 закона об административных правонарушениях в Петербурге) и отпустили.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.