Спорткомплекс решили построить в Новокузнецке на месте сквера памяти «Зимней вишни»

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Новый спорткомплекс захотели построить в Новокузнецке на месте деревьев, высаженных в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Там из-за халатности чиновников и бизнесменов погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провел в своих соцсетях опрос по выбору места размещения ледового комплекса в Орджоникидзевском районе города. Почти половина участников проголосовала за улицу Зорге, рассказал Кузнецов.

«Современный ледовый комплекс станет площадкой не только для соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и местом активного отдыха для всех желающих. Начинаем формировать проект и комплексные изыскания», — отметил мэр.

Но на планируемом месте строительства высажены деревья и установлена табличка «Деревья высажены в память о погибших в ТЦ „Зимняя вишня“. Кемерово 25.03.2018», обратили внимание в общественном движении «Сила Кузбасса».

«Около нее [таблички] лежат мягкие игрушки, напоминающие о детях, пострадавших при пожаре. Чем и о чем думали те, кто выставлял эту площадку на голосование?» — отметили общественники.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», который был построен на базе бывшей кондитерской фабрики в Кемерове, произошел 25 марта 2018 года. При происшествии, по официальным данным, погибли 60 человек. Большинство из них — дети. 147 человек пострадали.

Во время следствия выяснилось, что по распоряжению областной прокуратуры в ТРЦ не проводились проверки. Губернатор Аман Тулеев ушел в отставку 1 апреля после стихийного митинга. Тайга.инфо подробно рассказывала обо всех эпизодах уголовных дел, связанных с трагедией в «Зимней вишне».

Бывший гендиректор и совладелец «Зимней вишни», партнер основателя «КДВ Групп» Дениса Штенгелова Вячеслав Вишневский получил 8 лет колонии строгого режима за взятку главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Ей самой дали 18 лет колонии за взятку и отмывание денег, сын чиновницы Эдуард Комков получил 10 лет заключения за соучастие, а ее бывшая зам Светлана Шенгерей — 7 лет, директор ООО «ИСК „Ресурс“» Никита Чередниченко — 15 лет.

Всего на скамье подсудимых по различным уголовным делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» оказались 15 человек. Среди них бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев.