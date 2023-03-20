Отходы засыпали территорию новосибирского пивоваренного завода

© Тайга.инфо
Отходы засыпали территорию новосибирского пивоваренного завода
20 Мар 2023, 07:02

Выброс отходов обработки сырья произошел на крупном пивоваренном заводе в Новосибирске. Тайга.инфо запечатлела то, что покрыло территорию. (Фото и видео)

Остатки обработанного сырья покрыли территорию бывшего завода «ВИНАП» в Новосибирске. Там ощущается ужасный запах. Местные бизнесмены связывают субстанцию с выбросами на пивоваренном производстве, по поводу которых они уже не раз жаловались властям и надзорным органам.

Тайга.инфо запечатлела заваленный отходами завод. Более того, в объектив попал и момент слива отходов напрямую в грузовик без каких-либо контейнеров и защищенных емкостей. Соседние арендаторы пожаловались, что стоки могут стекать в общую канализацию.

Редакция просит считать эту публикацию обращением в надзорные органы.

В выбросах подозревают пивоварню «Медный великан», которая связана с компаниями «Русская солодовенная группа» и «Золотая сфера». В 2022 году арендодатель территории — компания «Кондор С» — обратился в Росприроднадзор по факту загрязнения окружающей среды. Но после этого минприроды Новосибирской области ответило, что якобы не заметило «негативного воздействия на окружающую среду».

После очередных жалоб сотрудница Росприроднадзора все-таки выехала на место и, как говорили в компании, «зафиксировала сброс отходов в канализацию» и «пообещала, что случившееся будет освящено на оперативном совещании у мэра». Но уже в январе 2023 года представитель ведомства вдруг заявила, что ничего не сможет помочь.

В феврале «Кондор С» пожаловался в прокуратуру на действия пивоваров. Но ответа так и не последовало.

ООО «Русская солодовенная группа», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Валерию Шмакову и ООО «У К Новосибирская пивоваренная компания», которой владеют тот же Шмаков и Екатерина Шмакова. С ними же связаны другие компании, занятые в производстве пива.

В общей сложности, по подсчетам Тайги. инфо, выручка компаний Шмаковых в 2021 году составила около 0,5 млрд рублей. Чистая прибыль — более 86 млн.

Промышленная площадка находится на территории бывшего алкогольного завода «ВИНАП» в Кировском районе Новосибирска. Знаменитое сибирское предприятие, которое в 1990-е и начале нулевых поставляло продукцию в администрацию президента и федеральный парламент, в 2004-м, после продажи пивоварни «Собол бир» голландской корпорации Heineken, столкнулся с трудностями, в том числе из-за давления федеральных структур, связанных с лицензиями на алкоголь. В итоге акционерам пришлось продавать или сдавать в аренду специализированные промышленные площади некогда популярной марки.


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