Лук подорожал на треть за месяц в Новосибирске

© unsplash.com/mayu ken
Лук подорожал на треть за месяц в Новосибирске
20 Мар 2023, 08:10

В Новосибирске продолжают расти цены на продукты. За месяц резко подорожали овощи, особенно лук.

Овощи резко подорожали в Новосибирске в феврале 2023 года, говорится в отчете Новосибирскстата.

Цена килограмма репчатого лука, если верить официальным данным, выросла за месяц на 35,2%. При этом средняя цена, по данным того же Новосибирскстата, на 13 марта, уже достигла 66,7 рублей за 1 кг. В конце январе он стоил около 40 рублей.

Свежая зелень подорожала на 13,5%, капуста — на 11,5%, картофель — на 9,8%, свекла — на 9,7%.

При этом, как уверяют в Росстата, общая продуктовая инфляция за месяц составила лишь 0,4%.

Еще сильнее за месяц выросли цены на услуги: проезд в плацкартном вагоне фирменного скорого поезда подорожал сразу на 48,4%, поездка на отдых в Египет — в среднем на 18,6%, полет в экономклассе — на 10,1%.


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