Бастрыкин поручил доложить об утечке хлора на братском предприятии «Илима»

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Следственный комитет начал проверку после утечки хлора на территории «Братского лесопромышленного комплекса» корпорации «Илим». Число пострадавших выросло до шести.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки «о возможном экологическом преступлении» после утечки хлора в Братске, сообщила пресс-служба ведомства 20 марта.

Ранее на территории «Братского лесопромышленного комплекса» произошел выброс двуокиси хлора. СК начал доследственную проверку по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Первоначально сообщалось о пятерых пострадавших. К 20 марта их число выросло до шести, заявили агентству ТАСС в региональном минздраве.