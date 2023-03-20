Бастрыкин поручил доложить об утечке хлора на братском предприятии «Илима»

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Бастрыкин поручил доложить об утечке хлора на братском предприятии «Илима»
20 Мар 2023, 09:00

Следственный комитет начал проверку после утечки хлора на территории «Братского лесопромышленного комплекса» корпорации «Илим». Число пострадавших выросло до шести.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки «о возможном экологическом преступлении» после утечки хлора в Братске, сообщила пресс-служба ведомства 20 марта.

Ранее на территории «Братского лесопромышленного комплекса» произошел выброс двуокиси хлора. СК начал доследственную проверку по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Первоначально сообщалось о пятерых пострадавших. К 20 марта их число выросло до шести, заявили агентству ТАСС в региональном минздраве.

Братский лесопромышленный комплекс входит в группу «Илим». В 1992 году корпорацию основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которого был бывший премьер-министр, глава партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сейчас в ее состав входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум».


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Бастрыкин поручил доложить об утечке хлора на братском предприятии «Илима»
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