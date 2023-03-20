Замначальника иркутской полиции покончил с собой

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Высокопоставленный полицейский найден мертвым на рабочем месте в Иркутске. Сообщается о самоубийстве.

Замначальника УМВД по Иркутску полковник Герман Братчиков найден мертвым в своем кабинете, сообщил паблик «Омбудсмен полиции». Информацию подтвердило местное издание «Глагол».

По сведениям Baza, Братчиков мог покончить с собой после совещания с замначальника полиции ГУ МВД по Иркутской области Алексеем Переваловым.

Герман Братчиков родился 15 августа 1972 года в Дербенте. Устроился в иркутскую полицию в 1996 году. В 2011-м возглавил отдел полиции №5 УМВД России по Иркутску, затем переведен в городское управление ведомства.