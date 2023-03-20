Поступления в бюджет Новосибирской области от НДФЛ резко сократились

Доходы бюджета Новосибирской области серьезно сократились по сравнению с 2022 годом. Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) упали на треть.

«С начала года в доходную часть бюджета мы получили 36 млрд рублей. В этом объеме 26,2 млрд — доходы собственные. План по собственным доходам [на 2023 год] выполнен на 12%. Годовая динамика на сегодня находится в отрицательной зоне — минус 6% к аналогичному периоду прошлого года, — заявил министр финансов региона Виталий Голубенко (цитата по „Ъ-Сибирь“). — Пока, по нашей оценке, именно ввиду изменения механизма зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ».

С начала года бюджет области получил от НДФЛ на треть меньше, чем за аналогичный период 2022 года, пишет издание. Поступления по упрощенной системе налогообложения сократились в пять раз.

Дефицит уже образовался на уровне 11,7 млрд рублей.

Проект бюджета на 2023 год был принят с плановыми доходами около 260 млрд рублей, расходами — 305 млрд и дефицитом на уровне 45,3 млрд рублей.