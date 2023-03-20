Бердский подполковник из вертолетной эскадрильи погиб в «спецоперации»

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Бердский подполковник из вертолетной эскадрильи погиб в «спецоперации»
20 Мар 2023, 13:23

Число погибших участников «спецоперации» в Украине из Новосибирской области продолжает расти. В Бердске похоронят командира вертолетной эскадрильи, в Барабинский район прислали тело первого скончавшегося мобилизованного.

45-летний подполковник Юрий Оричак погиб в зоне «спецоперации», сообщила мэрия Бердска 20 марта. Военный находился в Украине с 24 февраля.

Оричак возглавлял вертолетную эскадрилью. До этого он участвовал в боевых действиях в Чечне и в Сирии.

Похороны запланированы на 21 марта.

Кроме того, сайт облправительства Vn.ru сообщил о гибели мобилизованного из Барабинского района Александра Шапошникова. Издание называет его первым убитым жителем этого района.

Таким образом, известно уже о 25 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 164−165.


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