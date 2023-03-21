Рядовой в Бурятии получил условный срок за удар ножом в живот сослуживца

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку рядового Алексея Полянского, который ударил ножом в живот сослуживца. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

«Военнослужащий, находясь в состоянии опьянения в расположении воинской части, в ходе драки нанес сослуживцу удар складным ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно данным на сайте суда, мужчину судили по пункту «з», ч. 2. ст. 111 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Суд назначил Полянскому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего.