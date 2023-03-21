Сотрудники ребцентра осуждены в Новосибирске за похищение 25 человек из-за денег

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В Новосибирске вынесен приговор организатору и сотрудникам реабилитационного центра «Национальный проект» по делу о похищении 25 человек. Следствие посчитало, что людей «заманивали» ради получения выплат от родственников и удерживали насильно, в том числе при помощи цепей. Один из осужденных был связан с сыном детского омбудсмена Новосибирской области и экс-сенатора Надежды Болтенко, писала Тайга.инфо. Родные руководства ребцентра заявляли, что постояльцы соглашались стать потерпевшими в обмен на свободу. Позже такой пациент убил свою подругу.

Новосибирским областным судом вынесен приговор в отношении шести мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п.п. «а», «ж» «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 127 (незаконное лишение свободы).



«Суд назначил наказание организатору в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно и испытательным сроком 4 года, остальным участникам от 4 до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, — сообщили в прокуратуре. — Приговор не вступил в законную силу».

По данным следствия, с июля 2019 года по август 2020 года осужденные из корыстных побуждений, якобы с целью реабилитации похитили 25 человек, страдающих зависимостью от алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или игр. Для реализации замысла была создана некоммерческая организация, основной целью которой было «оказание моральной и психологической помощи людям, оказавшимся в критической ситуации, а также социальная поддержка и защита граждан».

Людей похищали силой и с использованием спецсредств, а также «путем заманивания», говорят следователи. Кроме того, следствие посчитало, что сотрудники ребцентра вводили родственников пациентов в заблуждение. Как отмечают в прокуратуре, целью членов группы было получение ежемесячных выплат от семей пациентов.

«Общение с родственниками было ограничено, а незаконные действия были замаскированы „методикой лечения“ от зависимости. Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи и гири для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки», — говорится в сообщении СК.

Как ранее писала Тайга.инфо, перед судом предстали сотрудники ребцентра «Национальный проект», который находился в Заельцовском районе города.

По данным «Контур.Фокус», директором и учредителем «Фонда развития социальных программ „Национальный проект“» числился Сергей Абашев. Он — один их тех, кто накануне получил приговор.

В 2013 году Сергей Абашев стал учредителем фонда содействия реабилитации наркозависимых «Твоя жизнь». В это время президентом организации был Сергей Михайлович Болтенко. Так зовут сына уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

Сергей Болтенко также был председателем заельцовской районной общественной организации «Мир для всех». В 2011 году на этом посту его сменила именно Надежда Болтенко, которая тогда была спикером горсовета Новосибирска.

В марте 2021 года в Новосибирске была убита 17-летняя девушка. В преступлении сознался ее 19-летний сожитель Федор Хижин. Тайга.инфо узнала, что молодой человек также был постояльцем ребцентра «Национальный проект», но практически сразу вышел оттуда — сотрудников организации заподозрили в похищении людей. Хижин оказался одним из тех, кто написал заявление против персонала и покинул лечебницу. В августе 2022 года его приговорили к 15-летнему сроку за жесткое убийство подруги.

