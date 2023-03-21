Хозяйка публичного дома осуждена в Чите за «вовлечение в проституцию» подростков

21 Мар 2023, 07:38

Жительница Читы осуждена по статье о «вовлечении в проституцию». По данным следствия, она была хозяйкой публичного дома, замаскированного под массажный салон.

26-летняя жительница Читы признана виновной по п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), а также ч. 1 ст. 240, ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

По данным следствия, в 2019—2022 годах женщина организовала в Чите «публичный дом под видом массажного салона», в котором девушки за плату оказывали мужчинам интимные услуги.

«Подсудимая арендовала помещение в центре города, оборудовала его, подыскивала и принимала на работу девушек. По данным уголовного дела, для указанной работы обвиняемая привлекла не менее 9 девушек, двое из которых 17-летние», — говорится в сообщении СК.

Приговором подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.


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