СК начал проверку после падения льда с крыши на девочку в Новосибирске

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СК начал проверку после падения льда с крыши на девочку в Новосибирске
21 Мар 2023, 09:50

Кусок наледи рухнул на жительницу Новосибирска. Следственный комитет начал проверку.

Наледь упала на 14-летнюю девочку с крыши жилого дома на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска. Подростка увезли в больницу, сообщили в СК РФ по региону 21 марта.

Следственный комитет начал проверку.

«Будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома», — рассказали в ведомстве.


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