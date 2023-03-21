Заболеваемость туберкулезом серьезно выросла в Иркутской области

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В Иркутской области выросла заболеваемость туберкулезом. Врачи связали это с коронавирусными ограничениями.

«По итогам 2022 года зафиксирована заболеваемость в Иркутской области в районе 59,4 [жителей] на 100 тыс. <…> В сравнении с 2021 годом рост произошел на 8,2%. Прежде всего, мы, конечно, связываем это с ограничительными мероприятиями, которые были повсеместно распространены в период новой коронавирусной инфекции, — заявила заместитель главврача Иркутской областной клинической туберкузелной больницы Ольга Кошкина. — Люди боялись обращаться за медицинской помощью, работали мы в достаточно закрытом режиме, медицинская помощь оказывалась только по экстренным показаниям».



При этом, если верить федеральным властям, среднероссийский уровень заболеваемости туберкулёзом составил 31,2 случая на 100 тыс. населения (это данные за 2021 год, за 2022-й пока не озвучивались).

Ранее новосибирский минздрав списал высокую заболеваемость туберкулезом на «каторжан». В регионе также высокий показатель — 55 случаев на 100 тыс. жителей.