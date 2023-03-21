Тело офицера нашли в новосибирской части

© mil.ru
Тело офицера нашли в новосибирской части
21 Мар 2023, 13:14

Старший лейтенант найден мертвым в новосибирской части Минобороны. Следствие даже рассматривало версию с возможным отравлением едой.

Тело старшего лейтенанта найдено в воинской части около населенного пункта Кубовая под Новосибирском. Об этом Тайге.инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По предварительным данным правоохранительных органов, в один из дней в конце февраля офицер прибыл в расположение части, чтобы заступить в суточный наряд в качестве командира дежурного подразделения. Он зашел в канцелярию, где, по свидетельствам очевидцев, был один.

Затем военнослужащие, проводившие ремонт в соседней комнате, услышали глухой удар из канцелярии. Они зашли туда и увидели старшего лейтенанта на полу без сознания. Медицинский инструктор части пытался оказать помощь, но приехавшая бригада «скорой» констатировала смерть.

На месте смерти нашли вскрытые продукты. И следствие попросило Роспотребнадзор проверить их на предмет «токсичных веществ» и соответствия нормативам, говорится в постановление следователя, копия которого имеется в распоряжении редакции. Ведомство отказало в проведении экспертизы, потому что это не входит в компетенцию его лаборатории.

Возбуждено ли уголовное дело, на момент публикации уточнить не удалось.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля «Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля
Последние материалы
21 Мар, 14:17
Иркутские полицейские обнаружили криптоферму в коровнике
21 Мар, 13:14
Тело офицера нашли в новосибирской части
21 Мар, 12:39
Стартовал конкурс на право застройки самой крупной площадки комплексного развития в Новосибирске
21 Мар, 11:58
Похороны покончившего с собой начальника полиции Иркутска пройдут в парке «Патриот»
21 Мар, 10:13
Заболеваемость туберкулезом серьезно выросла в Иркутской области
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования