Тело офицера нашли в новосибирской части

© mil.ru

Старший лейтенант найден мертвым в новосибирской части Минобороны. Следствие даже рассматривало версию с возможным отравлением едой.

Тело старшего лейтенанта найдено в воинской части около населенного пункта Кубовая под Новосибирском. Об этом Тайге.инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По предварительным данным правоохранительных органов, в один из дней в конце февраля офицер прибыл в расположение части, чтобы заступить в суточный наряд в качестве командира дежурного подразделения. Он зашел в канцелярию, где, по свидетельствам очевидцев, был один.

Затем военнослужащие, проводившие ремонт в соседней комнате, услышали глухой удар из канцелярии. Они зашли туда и увидели старшего лейтенанта на полу без сознания. Медицинский инструктор части пытался оказать помощь, но приехавшая бригада «скорой» констатировала смерть.

На месте смерти нашли вскрытые продукты. И следствие попросило Роспотребнадзор проверить их на предмет «токсичных веществ» и соответствия нормативам, говорится в постановление следователя, копия которого имеется в распоряжении редакции. Ведомство отказало в проведении экспертизы, потому что это не входит в компетенцию его лаборатории.

Возбуждено ли уголовное дело, на момент публикации уточнить не удалось.