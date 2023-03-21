Стартовал конкурс на право застройки самой крупной площадки комплексного развития в Новосибирске

© torgi.gov.ru. Один из участков, выставленных на торги

В Новосибирске объявлен открытый конкурс на право застройки микрорайона Клюквенный, который станет самой крупной площадкой комплексного развития территории в регионе. Там планируется возвести более 1 млн кв. метров жилья. Прием заявок от компаний на участие в строительстве первой очереди ведется до 17 апреля.

Новосибирское правительство сообщило о старте конкурса на право заключения договора субаренды на участки в микрорайоне Клюквенный в Калининском районе Новосибирска.

В марте на аукцион выставлено пять лотов площадью около 40 га. Это начало первой очереди проекта (срок реализации — 2025−2026 годы). Размер всей площадки — более 200 га, она станет самой крупной из территорий, отданных под комплексное развитие.



Помимо жилья на первом этапе предусмотрено возведение двух детских садов, школы и поликлиники со станцией скорой медицинской помощи.

Застройщикам предлагается пять участников площадью от 41,7 тыс. кв. метров до 105,9 тыс. кв. метров. Минимальный размер платы начинается от 362,8 млн рублей (за самый мелкий участок). Стоимость самого дорогого лота начинается от 848,6 млн рублей — его площадь 99,3 тыс. кв. метров. Договоры на субаренду участков заключаются до 31 декабря 2032 года. Одно из условий для участников — перечисление средств на завершение долгостроев.

«В конкурсе могут принять участие все застройщики на равных условиях. Со своей стороны правительство Новосибирской области сделало все возможное, чтобы обеспечить площадку необходимой инфраструктурой: оператором проекта — АО „АРЖС“ — заключены договоры с сетевыми организациями об обеспечении микрорайона Клюквенный водой, водоотведением, электроэнергией и теплом. Кроме того, заключены договоры на проектирование инженерных сетей и внутриквартальных дорог, а также основной транспортной артерии, которая напрямую соединит микрорайон с городом — продление улицы Богдана Хмельницкого через микрорайон Клюквенный до Северного обхода», — прокомментировал министр строительства региона Алексей Колмаков.

Ранее сообщалось, что из областного бюджета на развитие инфраструктуры в Клюквенном будет направлено 7 млрд рублей, благодаря чему строительство домов должно вестись сразу с полным благоустройством территории и объектами социальной инфраструктуры.

Исторически поселок Клюквенный входил в состав Новосибирского сельского района. В 2006 году он был включен в состав Новосибирска и получил название «микрорайон Клюквенный». Территория расположена между микрорайонами Снегири и Пашино.

В общей сложности в Клюквенном планируется построить более 1 млн кв. м. жилья, пять детских садов, три школы, учреждение допобразования, кампус среднего профессионального образования, спортивный комплекс с ледовой ареной, фитнес-центром, гостиницей, аквацентром, центр культуры и искусства.

Планируется создание транспортно-пересадочного узла регионального значения с перехватывающей парковкой, остановками общественного транспорта и велопарковкой. Предполагается, что городская железная дорога обеспечит связь с центром города — путь займет 15 минут.