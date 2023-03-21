Дорожники «потеряли» отчеты о противогололедной смеси в Новосибирске под предлогом «недружественных стран» и «DoS-атаки»

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Одно из муниципальных предприятий Новосибирска, которое ответственно за уборку города, не смогло предоставить документы о расходе противогололедной смеси аудиторам под предлогом хакерской атаки и якобы иностранного вмешательства. Проверяющие подтвердили завышенные на миллионы расходы.

Контрольно-счетная палата Новосибирска проверила затраты муниципального учреждения «ДЭУ-1» на уборку города. Предприятие обслуживает улицы центральных районов. Отчет представили в горсовете 21 марта, сообщил независимый депутат Антон Картавин в твиттере.

Аудиторы установили. что «ДЭУ» подписал контракт на поставку соли для двухкомпонентного противогололедного средства «Бионорд» по завышенной на 18,3 млн рублей цене. Договор заключили с ООО «Евразийская соляная компания».

Фирма зарегистрирована в Екатеринбурге. Компания принадлежит Валентине Ефремовой и Галине Храмцовой, говорится в сервисе «Контур.Фокус».

Сам «Бионорд» подконтрольное мэрии учреждение закупало у пермского ООО «ТД „Уральский завод противогололедных материалов“». Эта компания связана с производителем «Бионорда» — «Уральским заводом противогололедных материалов», который принадлежит Андрею Бабикову и Халэфу Гильфанову.

Контроль-счетная палата хотела проверить расходы жидких компонентов «Бионорда» на основе системы, которая контролирует оборудование на станции хранения вещества. Но «ни доступ к программному обеспечению, ни архивы специализированных отчетов программного обеспечения МКУ „ДЭУ №1“ <…> не предоставлены в связи с их утерей в результате DoS атак на базы данных». По крайней мере, так сказали в самом «ДЭУ», отметили аудиторы (копию документа опубликовала независимый депутат Светлана Каверзина в телеграме).

Выяснилось, что программное обеспечение станции хранения «Бионорда» «разработано в маркетинговых целях», «носит информационный характер» и «не может использоваться для ведения бухгалтерского учета». Такой ответ предоставили аудиторам в «Уральском заводе противогололедных материалов».

«Кроме того, в связи с действиями недружественных стран и введенными санкциями в отношении РФ, значительная информация была утрачена в связи с DoS атаками на базу данных», — сказано в отчете контрольно-счетной палаты города со ссылкой на производителя «Бионорда».

Также аудиторы установили, что по документам «Бионорда» могло быть гораздо больше, чем позволяет реальная вместимость станции хранения его жидких компонентов.

Кроме того, во время проверки выяснилось, что уборочная техника могла быть загружена работой только на 40%, а привлечение сторонней техники было организовано с завышением стоимости на 5 млн рублей. Также отмечены факты списания значительных объемов топлива.