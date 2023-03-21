Иркутские полицейские обнаружили криптоферму в коровнике

21 Мар 2023, 14:17

В Иркутской области в загонах для скота обнаружена криптоферма. Ее владельцы незаконно использовали электроэнергию, ущерб превысил 2,5 млн рублей.

В 2022 году оперативникам поступила информация о незаконном потреблении электричества в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в Ангарске. Арендатором помещений является 40-летний индивидуальный предприниматель.

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в марте 2023 года полицейскими совместно со специалистами электросетевой компании при содействии ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области в загонах для скота и гараже обнаружено и изъято более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии превысил 2,5 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.


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