Иркутские полицейские обнаружили криптоферму в коровнике

В Иркутской области в загонах для скота обнаружена криптоферма. Ее владельцы незаконно использовали электроэнергию, ущерб превысил 2,5 млн рублей.

В 2022 году оперативникам поступила информация о незаконном потреблении электричества в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в Ангарске. Арендатором помещений является 40-летний индивидуальный предприниматель.



«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в марте 2023 года полицейскими совместно со специалистами электросетевой компании при содействии ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области в загонах для скота и гараже обнаружено и изъято более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии превысил 2,5 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.