Сына красноярского губернатора экстрадируют в США

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Итальянский суд решил экстрадировать в США бизнесмена Артема Усса, который приходится сыном губернатору Красноярского края. Его обвиняют в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, а также в незаконных сделках и отмывании денег.

Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США, передает ТАСС со ссылкой на адвоката. Решение будет обжаловано.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю и обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.

В Америке его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, а в России — только в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), но суд уже заочно арестовал бизнесмена.

Напомним, в октябре власти США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артём Усс. Орехов и Усс были арестованы в Италии.

Артём — сын губернатора Александра Усса («ЕР»). Он регулярно получает госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Ему принадлежит ООО «Сибуголь» (среди совладельцев также Денис Чигрин, Алексей Тихомиров и кипрская «Седрик Энтерпрайзис Лимитед»). Выручка компании в 2021 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — около 700 млн. Уссу-младшему также принадлежит доля в УК «СМ.Сити», где один из совладельцев — Юрий Коропачинский.