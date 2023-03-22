Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 382

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

11:30 Мэрия Новосибирска рассылает управляющим организациям жилых домов просьбы разместить рекламу службы в армии по контракту «на досках объявлений на входных дверях и в подъездах». Это следует из копии письма администрации Центрального округа города одному из ТСЖ, оказавшейся в распоряжении Тайги.инфо.

В рекламе предлагается поучаствовать в «спецоперации» в Украине. К письму чиновников приложены макеты рекламных объявлений.

10:07 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО, передает РБК.



Также сообщается о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях.

Главное на утро 22 марта

• Уголовное дело о повторной «дискредитации» ВС РФ возбуждено в отношении председателя совета правозащитного центра Мемориал* Олега Орлова. Дело завели из-за репоста в соцсетях его собственной статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили» с критикой начатой Путиным «спецоперации».

Утром у бывших руководителей ликвидированного Верховным судом Мемориала, в том числе у Орлова, прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма». По версии следствия, Мемориал опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые якобы могли участвовать в нацистских преступлениях на территории СССР. При этом в самом списке более 3 млн записей. Допрошенные общественники остались в статусе свидетелей.

В 2022 году Мемориал получил Нобелевскую премию мира — вместе с украинским «Центром гражданских свобод» и белорусским правозащитником Алесем Беляцким.

• Административное дело о «дискредитации» ВС РФ завели на актера Дмитрия Назарова. На карточку производства обратила внимание Медиазона*.

В январе 2023 года худрук Московского художественного театра имени Чехова имени Чехова (МХТ) Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. Причиной стали высказывания против «спецоперации».

Позднее Назаров и Васильева рассказали, что Хабенский сначала предложил актерам «побыть в творческом отпуске», но уже на следующий день перезвонил и попросил уволиться. «К сожалению, я сделать ничего не могу, вам нужно уволиться. Или они у меня заберут бронь на 29 человек», — цитировала слова Хабенского Васильева. «Ему намекнули, что бронь с них будет снята», — добавил Назаров.

• Парламент Литвы в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает, что от граждан РФ и Беларуси не будут принимать заявления на переход в литовское гражданство. Рассмотрение уже поданных заявок планируется приостановить.

«Эта мера не повлияет на получение гражданства по праву рождения. <…> А граждане России и Беларуси, которые уже проживают в Литве с временным или постоянным видом на жительство, могли бы продолжать жить в Литве, но их заявления о приятии в гражданство не будут приниматься и вопросы об их гражданстве не буду рассматриваться, за исключением предусмотренных случаев, когда лицо само отказывается от гражданства Литовской Республики или когда лицо приобрело гражданство другого государства», — отмечали министр внутренних дел Агне Билотайте и глава комитета Сейма по национальной безопасности Лауринас Кащюнас.

Также предусмотрен запрет российским физлицам, а также созданным или контролируемым ими юридическим лицам приобретать недвижимость в Литве. Исключение сделано для обладателей вида на жительство, которым грозит преследование в РФ.

• Сотрудник телеканала «Звезда» спросил министра обороны РФ Сергея Шойгу: «Чем закончится все это?» «Любая война заканчивается миром», — ответил Шойгу. На это нынешнее видео «Звезды» обрывается, но в уже удаленном оригинале было продолжение.

«Как скоро можно на него [на мир] рассчитывать?» — уточнял корреспондент. Шойгу не стал отвечать на этот вопрос. Разворачивается в сторону и уходит.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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