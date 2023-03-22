Более 20 надгробий повредили на кладбище в Лесосибирске

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В Лесосибирске Красноярского края неизвестные повредили надгробия на кладбище. Возбуждено уголовное дело.

«По факту массового повреждения надгробий на кладбище Лесосибирска дознавателями полиции возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю 22 марта.

Всего повреждено 23 надгробия.

Дело завели по ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).