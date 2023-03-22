Новосибирцы организуют референдум по возвращению прямых выборов мэров и глав районов

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть

В Новосибирской области планируется организовать референдум по возвращению прямых выборов глав районов и городов. Они были отменены при поддержке губернаторов-единороссов Владимира Городецкого и Андрея Травникова.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин предложил обсудить на сессии вопрос о «предстоящем референдуме» о поддержке жителями прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. Об этом сообщает корреспондент Тайги.инфо.

«Граждане Новосибирской области в любой момент могут выразить свое отношение на референдуме к прямым или непрямым выборам глав. У нас по всей Новосибирской области сейчас главы избираются на непрямых выборах. Жители и Барабинска, и Бердска, и какого-то другого муниципалитета могут выразить свое мнение на референдуме», — напомнил Картавин.

Большинство депутатов на сессии горсовета заблокировали обсуждение вопроса. Шестеро поддержали инициативу обсудить предстоящий референдум, 16 были против, 17 воздержались.

Процедура областного референдума предполагает регистрацию инициативной группы из 20 человек, которая обращается в облизбирком. Затем заксобрание должно подтвердить, что вынесенные вопросы соответствуют законодательству, а потом инициаторы должны собрать около 22 тыс. подписей жителей региона.



«В ближайшее время инициативная группа отправит все необходимые бумаги в избирательную комиссию области. После огромного количества формальных процедур мы сможем официально начать агитацию за референдум, — рассказал Картавин. — Для его назначения нам потребуется собрать 21 710 подписей в течение 30 дней. Это серьезная задача, и мы начнем готовиться уже сегодня».

Прямые выборы глава городов, районов и поселений (кроме Новосибирска и Кольцово) отменили в Новосибирской области еще в 2015 году с подачи губернатора-единоросса Владимира Городецкого (он сейчас представляет с Совфеде нынешнего главу региона Андрея Травникова). В 2023 году заксобрание голосами единороссов и ЛДПР приняло документ об отмене выборов мэров и Новосибирска, и наукограда Кольцово. Администрацию Новосибирска, напомним, возглавляет коммунист Анатолий Локоть.