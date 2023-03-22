Начальник ангарской колонии, заключенных которой массово пытали, получил 4 года

© liveangarsk.ru. Андрей Верещак (слева)

Бывший начальник ангарской колонии №15 Андрей Верещак признан виновным в превышении полномочий. Заключенных учреждения в апреле 2020 года массово вывезли в следственные изоляторы, где могли жестоко пытать.

Ангарский городской суд признал Верещака виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщили в региональной прокуратуре 22 марта.



Суд решил, что Верещак организовал оплату работ по обследованию лесного участка, не принадлежавшего колонии, за счет средств, выделенных учреждению из федерального бюджета. Ущерб превысил 700 тыс. рублей.

Суд приговорил Верещака к 4 годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

При этом суд продолжает рассматривать второе уголовное дело бывшего тюремщика. Его подозревают в получении взятки (пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК) и превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

«По версии следствия, начальник ФКУ ИК-15 получил от подчиненного по службе сотрудника денежные средства в размере 1 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение бездействия в пользу взяткодателя — в непринятии мер по увольнению последнего за грубое нарушение трудовой дисциплины, — говорили в СК РФ. — Кроме того, без надлежащего оформления факта привлечения к труду [он] привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении, чем существенно нарушил их права и законные интересы».

Андрей Верещак возглавлял ангарскую ИК-15 до декабря 2020 года, его место занял экс-глава иркутского СИЗО-6 Арслан Мажидов. Сыновья Верещака работают в СИЗО-1 и СИЗО-6.

В апреле 2020-го в колонии началась акция протеста из-за регулярных пыток, ее жестоко подавили бойцы сводного отряда ГУФСИН. Осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6, где, по их свидетельствам, пытали и насиловали, заставляя писать явки с повинной в организации «поджога» промзоны колонии.

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