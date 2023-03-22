Известный депутат заксобрания готов побороться с единороссом за пост красноярского губернатора

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Депутат заксобрания Александр Глисков готов баллотироваться в губернаторы Красноярского края. Ранее о выдвижении на второй срок говорил действующий глава региона Александр Усс («Единая Россия»)

Депутат парламента Красноярского края Александр Глисков (ЛДПР) заявил о готовности выдвинуться в губернаторы.

«Если партия прикажет… Судимости, препятствующей участию в выборах, у меня нет, иностранной недвижимости нет, активов за границей, даже отдаленно, нет и не было никогда. Имею право выдвинуться», — сказал Глисков журналистам 22 марта (запись пресс-конференции опубликовало реготделение ЛДПР).



По словам координатора краевого отделения ЛДПР Семёна Сендерского, высший совет ЛДПР примет решение о выдвижении кандидата в губернаторы примет высший совет ЛДПР, но самым узнаваемым политиком партии в крае является Глисков.

«Человек местный, опытный, узнаваемый. Я думаю, что в Красноярске нет ни одного человека, кто не знает этого политика, — считает Сендерский. — Поэтому считаю, что претендовать на высокий результат, а возможно, и на победу в этой избирательной кампании мы можем с Александром Глисковым».

Глисков, например, ходил на митинги «За чистое небо» в Красноярске. А в 2020 году на него составляли протокол за «организацию несогласованного публичного мероприятия» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за акции протеста против мусорного полигона. В своем телеграм-канале он регулярно критикует региональное правительство.

Александр Глисков родился в Эвенкийском автономном округе. Окончил юрфак Красноярского государственного университета (КГУ). Преподавал на кафедре конституционного, административного и муниципального права юрфака КГУ. Параллельно был директором правовой программы красноярского краевого общественного фонда «Защита гласности». В 2006 стал управляющим партнером адвокатского бюро «Глисков и партнеры», а в 2008-м избрался в горсовет Красноярска. В 2013-м переизбрался туда и получил пост вице-спикера. С 2016 года избирается в заксобрание.

Действующий губернатор-единоросс Александр Усс еще в 2022 году заявлял, что пойдет на второй срок.

Александр Усс долгое время был бессменным спикером заксобрания края, лидером блока «Наши». В 2002 году он боролся за пост губернатора, но проиграл Александру Хлопонину, возглавлявшему Таймырский автономный округ. В 2017-м Кремль назначил Усса врио губернатора вместо новосибирца Виктора Толоконсого, в 2018-м Усс избран главой региона от «Единой России».