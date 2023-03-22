Брат тувинского вице-спикера Госдумы, поддерживавший обращение об угрозе дошкольников стабильности РФ, умер

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Скончался глава комитета Верховного Хурала Тувы по безопасности Юрий Кара-оол («Единая Россия»). Он приходится братом вице-спикеру Госдумы, экс-главе республики Шолбану Карал-оолу. Третий из братьев также был депутатом, но судим за сбыт наркотиков.

Председатель комитета парламента Тувы по безопасности Юрий Кара-оол скоропостижно скончался, сообщили в региональном правительстве и Верховном Хурале.

Причина смерти не называется. При этом еще 19 марта он публиковал сообщения в своих соцсетях. Кара-оолу было 60 лет.

Юрий Кара-оол — средний брат экс-главы Тувы Шолбана Кара-оол («ЕР»), считающегося близким другом министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Юрий Кара-оол служил в Афганистане. В 1995—1996 годах он был зампредом местного Фонда ветеранов Афганистана «Боевое братство». Он пять раз избирался в региональный парламент, сейчас он — глава комитета по безопасности, правопорядку и приграничным вопросам. Среди учредителей «Боевого братства» оказались и Шолбан Кара-оол и его старший брат Леонид. Единственной разрешенной по ЕГРЮЛ деятельностью организации было «предоставление кредита».

Депутат раньше также числился среди учредителей «Межрегиональной общественной организации охотников и рыболовов Сибири», ликвидированной в мае 2019 года. Среди 43 ее основателей такие «общественники» как бывший министр природных ресурсов Омской области Борис Мишкин, экс-глава ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу, бывший вице-губернатор Новосибирской области Юрий Прощалыкин, экс-глава новосибирского управления Россельхознадзора Олег Крашенинников, его коллега по иркутскому управлению Борис Самарский, бывший глава красноярского госохотнадзора Анатолий Шкляев, экс-заместитель главы Бурятии Петр Носков и другие высокопоставленные чиновники, получившие должности в нулевых.

Юрий Кара-оол возглавлял и семейный бизнес Кара-оолов — ООО «Фирма ВУК». После профессиональной службы в армии он стал руководителем охранного агентства ООО «ОДФ „Щит“». Данных о ней не сохранилось в открытых реестрах, но одноименный кызыльский ЧОП, созданный в 1996 году, с 2008-го принадлежал Ларисе Кара-оол (у нее другое отчество в отличие от жены главы республики).

Третий брат из семьи Кара-оолов, Леонид, руководит тувинской организацией «Союз ветеранов Афганистана». Он, как и оба его родственника, был депутатом Верховного Хурала Тувы и видным единороссом. Но в 2006 году 48-летнего парламентария задержали сотрудники ФСБ, у него в портфеле нашли 2,68 кг гашиша, который он хотел продать. Красноярский суд признал его виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовлением к сбыту наркотиков). Он признал вину и получил три года колонии.