Госдолг регионов Сибири серьезно вырос за год «спецоперации». У некоторых втрое

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Государственный долг регионов Сибири серьезно вырос за год с начала «спецоперации» в Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. На этом фоне губернаторы, почти все из которых за последние годы были согласованы Кремлём, продолжают наращивать займы у федерального центра.

11 из 12 регионов Сибири увеличили свой государственный долг после начала «спецоперации». Особенно сильно выросли обязательства Алтайского края, Иркутской, Омской и Новосибирской областей, следует из данных минфинов субъектов за март 2023 года, на которые обратила внимание Тайга.инфо.

Худший рост госдолга показал Алтайский край, который последние годы при губернаторе Викторе Томенко показывал минимальные заимствования для покрытия дефицита бюджета и входил в десятку лучших по всей России по соотношению госдолга к собственным доходам. За 2022 год обязательства региона выросли с 1,77 до 5,3 млрд рублей (почти в три раза). И это все приходится на бюджетные кредиты.

Госдолг Иркутской области увеличился почти на 42%, Бурятии — на 34%, Омской области — почти на 30%. В Новосибирской области показатель вырос с 41,96 до 47,88 млрд рублей.

Госдолг регионов, как правило, состоит из нескольких обязательств: коммерческих кредитов, государственных ценных бумаг региона, госгарантий и бюджетных кредитов, которые по ставке 0,1% предоставляют федеральные власти. За последние годы банковские кредиты почти повсеместно заменяют на бюджетные под предлогом того, что ставка на порядок меньше коммерческой.

Сильнее всего за последний год объемы бюджетных кредитов выросли у Кемеровской области (с 24,69 до 47,52 млрд рублей) и у Забайкалья (с 17,28 до 30,24 млрд). Теперь они занимают в структуре госдолга этих регионов более 80% и 90% соответственно.

В трех сибирских субъектах — Иркутской области, Алтайском крае и Ресбулике Алтай — весь объем госдолга приходится исключительно на бюджетные кредиты.

Более того, недавно Москва ввела новый вид кредитов регионам — на «инфраструктурные проекты» под 3% годовых. В изученной отчетности областных минфинов уже удалось найти, как минимум, один такой кредит — Иркутская область, богатая нефтью, золотом, углем и газом, взяла 2,3 млрд под 3% из федерального бюджета.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков («ЕР») также заявлял, что инфраструктурные кредиты почти на 2 млрд возьмет Новосибирская область. Деньги, в частности захотели направить «на сети водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов по улице Зорге» в Новосибирске и «инженерные коммуникации для объектов жилищного строительства в поселке Озерный» (то есть за счет кредитных обязательств области под 3% годовых помогут застройщикам).

Общий объем госдолга всех регионов России с 1 марта 2022 года вырос с 2,46 трлн до 2,89 трлн рублей, говорится в последнем отчете Минфина. Из документов министерства следует, что с 2020 года объем обязательств субъектов федерации по бюджетным кредитам вырос с 876,8 млрд до 2,1 трлн рублей.

Тайга.инфо

