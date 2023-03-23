Мэром Бердска назначен 50-летний чиновник новосибирского правительства

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Мэром Бердска назначен 50-летний чиновник новосибирского правительства
23 Мар 2023, 08:39

Заместитель министра региональной политики Роман Бурдин назначен мэром Бердска. Он работает в том же министерстве, представители которого и допустили его до "выборов".

Горсовет Бердска, подконтрольный «Единой России», назначил Бурдина мэром 23 марта. Он работал начальником управления по работе с территориями минрегионполитики в должности замминистра.

Конкурсная комиссия, наполовину подконтрольная именно облправительству, допустила до голосования трех кандидатов. Спарринг-партнерами Бурдина были Алексей Колотий и Николай Яковченко.

Более того, в конкурсную комиссию по отбору кандидатов входил непосредственный начальника Бурдина, министр региональной политики Андрей Клюзов. Там же была первый замруководителя администрации губернатора Валентина Дудникова.

В итоге за чиновника минрегионполитики проголосовали 23 депутата из 24 присутствовавших. Один бюллетень был испорчен, уточнил «Бердск Онлайн».

Прежний мэр Евгений Шестернин, которого также назначали с подачи региональных властей, сейчас возглавляет минприроды области.


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