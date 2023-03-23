Главного режиссера оперного театра назначили руководителем Новосибирской консерватории
© Тайга.инфо/Наталья Гредина. Вячеслав Стародубцев
Жанну Лавелину убрали с поста ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Ее кресло занял главный режиссер оперного театра.
Главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслав Стародубцев будет исполнять обязанности ректора консерватории. Об этом сообщила министр
«Заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения также останется на посту главного режиссера НОВАТ, — отметила Любимова. — Кроме того, худрук и главный дирижер театра Дмитрий Юровский станет по совместительству заведующим кафедрой дирижирования».
Любимова утверждает, что эти назначения восстанавливают «историческую преемственность во взаимодействии между консерваторией и НОВАТ».
Об отставке ректора консерватории Жанны Лавелиной стало известно 22 марта. Причины не назывались.
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