Главного режиссера оперного театра назначили руководителем Новосибирской консерватории

© Тайга.инфо/Наталья Гредина. Вячеслав Стародубцев
Главного режиссера оперного театра назначили руководителем Новосибирской консерватории
23 Мар 2023, 09:56

Жанну Лавелину убрали с поста ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Ее кресло занял главный режиссер оперного театра.

Главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслав Стародубцев будет исполнять обязанности ректора консерватории. Об этом сообщила министр культуры Р Ф Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

«Заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения также останется на посту главного режиссера НОВАТ, — отметила Любимова. — Кроме того, худрук и главный дирижер театра Дмитрий Юровский станет по совместительству заведующим кафедрой дирижирования».

Любимова утверждает, что эти назначения восстанавливают «историческую преемственность во взаимодействии между консерваторией и НОВАТ».

Об отставке ректора консерватории Жанны Лавелиной стало известно 22 марта. Причины не назывались.


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