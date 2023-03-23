Пенсионерку и ее сына забили до смерти в Омске и спрятали в потайном погребе

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Пенсионерку и ее пожилого сына жестоко убили в Омске. Делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

85-летняя жительница Омска и ее 57-летний сын пропали без вести. Об этом в полицию сообщила их родственница, рассказали в СК РФ по региону.

Силовики приехали в частный дом семьи на улице 2-я Береговая, проверили погреб и другие помещения, но ничего не нашли, в том числе следов борьбы, пишет «Рен-ТВ». Только через три дня во время повторного осмотра жилья они обнаружили потайной погреб, скрытый под сундуком — там лежали тела женщины и мужчины с размозженными головами.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).