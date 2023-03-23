Гегемона нет, но интересы есть: Центральную Азию досконально разберут в Новосибирске

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В Новосибирском государственном университете экономики и управления состоялся круглый стол на тему «Экономические факторы межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии». Организаторами мероприятия стали Сибирское общество международных исследований и НГУЭУ при поддержке авторитетного Фонда публичной дипломатии А.М. Горчакова. Это лишь первый из пяти запланированных круглых столов, которые предоставят обширный материал для анализа межгосударственного сотрудничества в республиках Центральной Азии. Обсуждать в Новосибирске будут не только экономику, но также и политику, идеологию и военную сферу. Рассказываем, о чем говорили на первом круглом столе, который был посвящен вопросам экономического сотрудничества.

Главная арена борьбы всех акторов

Представитель комитета науки и высшего образования Республики Казахстан Ригина Сысоева рассказала о важности отношений России и Казахстана и о конкуренции в Центральной Азии:

– Почему Казахстан важен для России? Потому что это ворота в Центральную Азию для России, а граница с Казахстаном – это граница Российской Федерации с Центральной Азией. Около 20% населения России находится как раз недалеко от границ с Казахстаном. Эта граница – самая протяженная граница в мире – 7500 км., вдоль нее проживают около 30% населения Казахстана и там дают 40% ВВП республики. Вдоль границы находятся 12 регионов России и 8 из 17 областей Казахстана.

Те регионы, которые ближе к России – это индустриальные регионы. Чтобы понять, насколько было большое падение после распада Советского Союза, достаточно сказать, что производство электричества в республике только недавно вернулось на уровень, который был при СССР. А производство электричества как раз показывает уровень индустриализации.

По сравнению с другими странами Центральной Азии в Казахстане самый большой приток инвестиций. В этом году привлекли около 4,5 млрд долларов. Нефть – главный экспортный товар. Нужно понимать, кто куда инвестирует? Нидерланды и США больше всего инвестируют в нефть, а Российская Федерация вкладывает в обрабатывающую промышленность. Больше торговли у нас с Европейским союзом (около 40 млрд долларов), ЕАЭС – на втором месте (около 28 млрд долларов; из них большинство приходится на РФ). На Центральную Азию приходится около 8 млрд.

Около 60 % у нас составляет сырьевой экспорт. В топе торговых партнеров РФ и Китай. Около 80% российской нефти транспортируется через территорию РФ. Доля товаров высокого передела низкая – 10%. 60% того, что в Казахстане производится, идет на экспорт.

Основные импортеры – РФ и Китай. Интересно, как сказываются последствия санкций против РФ. Казахстану удается в этой изоляционной войне против России не попадать под вторичные санкции. И Казахстан в принципе выигрывает, потому что увеличивается экспорт товаров высокой переработки. Товары высокой переработки, которые раньше не были так востребованы, сегодня становятся очень востребованными как раз-таки на рынке РФ, в первую очередь. Экспортный потенциал Казахстана очень высок благодаря широкой логистической цепи, созданной еще в Советском Союзе: как часть Великого Шелкового пути и для торговли с РФ.

Если мы посмотрим глубоко, то мы увидим, что РФ остается главным актором в Казахстане, республика в Центральной Азии лидер всей энергетики. В военной сфере в республике больше всего российских военных баз. Соперники РФ в Центральной Азии пытаются также войти в сферы, где Россия доминирует. В торговле Россия – главный партнер и даже продовольственная безопасность Казахстана очень сильно связана с РФ. У РФ не все инструменты soft power развиты здесь, но, тем не менее, общий язык, и связь между обществами на высоком уровне. Европейский союз – на втором месте из-за того, что он главный покупатель нефти из Казахстана. И очень важна его нормотворческая функция, признанная во всем мире; здесь они лидируют. США в реальности – это только инвестиции в нефтедобывающую индустрию, хотя идут попытки включиться везде: и в военную сферу, и в экономику и в soft power: США очень много денег вкладывают в идеологическую борьбу. С Китаем очень сильно вырос товарооборот, инвестирование из Китая. А Турция, если реально посмотреть, то это все-таки больше soft power.

В Казахстане сейчас главная арена борьбы всех акторов, идет идеологическое и информационное противостояние, где Российской федерации, наверное, труднее всего противоборствовать, потому что внешние игроки пытаются очень сильно бороться с Россией. Одного гегемона в Центральной Азии сейчас нет – есть много акторов, которые имеют свои сферы влияния.

Сделать Россию водным арбитром?

Представитель Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, кандидат экономических наук Манучехр Садриддинов говорил об одной из самых главных проблем макрорегиона – о воде:

– Решение водных проблем должно быть ближайшей перспективой Центральной Азии. Эффективность использования водных ресурсов между странами центральноазиатского региона – очень важная тема, и ее необходимо рассматривать через призму интеграционных процессов. Важно акцентировать внимание на отношениях между соседними или, я бы сказал, братскими странами центральноазиатского региона. По той причине, что уже идет ускоренный процесс трансформации всей экономики.

Международные организации нас оценивают, как отсталую экономику, но у нас в Таджикистане за последние десять лет ежегодный рост был не меньше 7%. Таджикистан и Киргизия считаются странами верховья – основной объем водного стока на 80% формируется здесь, а используется вода в большей части в других странах. И дело не в сокращении использования лимита воды, а в усилении координации действий стран и правительств.

В чем особенности социально-экономического положения стран Центральной Азии? Мы не имеем выхода к морям. То есть, к самому дешевому транспорту. Но есть и свои плюсы: прирост населения! В Таджикистане он считается самым высоким – 2-3%. При советском Союзе нас было 4,5 млн, а сейчас нас уже 10 млн. Трудовые ресурсы – 4, 5 млн. Мы – молодая страна и у нас есть очень хороший природно-ресурсный потенциал. По запасам гидроэнергетических ресурсов мы вторые вслед за Российской Федерацией.

Регион находится в центре внимания нескольких мировых держав. С экономической точки зрения в первую очередь это Российская Федерация, КНР и страны Европейского Союза – я говорю о водных ресурсах. Китай максимально старается реализовывать энергетические проекты, но на наш взгляд, лучше будет, если реализовывать инициативы на основе тех проектов, которые существовали в Советском Союзе.

В Таджикистане в советское время было два территориально-производственных комплекса – под них и строились гидроэлектростанции. Единая система рушилась потому, что, на наш взгляд, здесь не было влияния Российской Федерации. Нужно, чтобы влияние России в урегулировании вопросов использования водных ресурсов на пространстве центральноазиатского региона было больше, чем у других стран. И лучше всего будет, если мы не будем считать объем воды в национальных валютах, а в рублях. И это будет еще усиливать роль рубля для осуществления других видов экономической деятельности.

Есть определенные конфликты между соседними странами, и мы должны устранять эти барьеры. Наша методика поможет продвигаться вперед, строить новую платформу для осуществления экономической деятельности. Главное – необходимо усилить роль Российской Федерации для решения проблем водных ресурсов.

Насчет рубля можно пока не волноваться

Научный сотрудник Кыргызско-Российского Славянского университета им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина Азирет Жаныбеков считает, что Киргизии не надо торговать долларами – надо перейти в рубли:

– Большое значение имеет миграционный отток из Киргизской республики: Россия всегда находилась на первом месте. Поток рос, пока не начался ковид. Отток очень важен для республики: денежные переводы мигрантов составляют в среднем 30% от ВВП! Основные потоки идут именно из России. В 2022 году из-за известных событий многие мигранты переселились обратно в Кыргызстан.

Экономика Кыргызстана напрямую зависит от экономики Российской Федерации. Интересно, что при увеличении переводов в Киргизскую республику обычно наблюдается инфляция. Деньги должны оседать в экономике, но они могут тратиться. Например, на постройку элитных домов.

Кто же инвестирует? Без Канады тут никуда, потому, что это Кумтор, это золото. Кстати, его уже национализировали. На втором месте – Российская Федерация: инвестиции производятся при помощи российско-киргизского фонда развития, председателем которого сейчас является бывший премьер-министр Арсен Новиков. Дальше идет Китай, который инвестирует в инфраструктуру: допустим, на строительство дорог. Турция в основном инвестирует в медицину и образование.

Российско-киргизский фонд развития играет очень важную роль сейчас. Он инвестирует в сельскохозяйственные и обрабатывающие предприятия. Обычно, по статистике, инвестирование идет на севере Кыргызстана. Капитал фонда составляет 541 млн долларов. Он не дает гранты, а кредитует малые и средние предприятия по заниженным процентам.

Динамика инвестиций по странам: больше всех инвестирует Китай. Банк выдает огромные кредиты государству под заниженный процент. Импорт товаров всегда очень сильно зависел от Китая и России. В 2021 году после ковида торговля просто взлетела. Экспорт в основном идет в РФ, Казахстан и Узбекистан. Валюта: доллары составляют 78%, потом юань и канадский доллар. И только потом рубль. Если в резервах больше долларов, то это означает, что у государства больше долгов.

Каковы выводы? Миграция имеет тренд к повышению – она очень важна для экономики Кыргызстана. Банки берут процент с переводов, и это их основной заработок от деятельности за рубежом. Нужно повышать прозрачность: официально за год уехало всего 3900 человек. Но ясно, что их значительно больше.

Надо увеличивать долю российских предприятий в Киргизской республике. После событий 2022 года много релокантов перенесли свои производства, а айтишники переехали сюда. Параллельный импорт развивается – все делается для обхода санкций и получения товаров, которые необходимы для экономики РФ.

Торговля начала резко расти и важно обеспечить стабильность этому движению. Кыргызстан в основном закупает у России топливно-энергетические ресурсы, а отправляет больше одежды. И насчет рубля киргизская экономика может пока не волноваться. Премьер-министр говорит: не надо торговать долларами – надо перейти в рубли, чтобы повысить эффективность торговли и производства.

Владимир Кузменкин