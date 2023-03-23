Житель Горного Алтая забил до смерти мужчину бутылкой на улице города

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Житель Горно-Алтайска осужден за убийство мужчины в массовой драке. Он дважды ударил его «розочкой» от бутылки.

В ночь на 18 мая 2022 года в Горно-Алтайске произошла массовая драка вблизи ТЦ «Ткацкий» между двумя группами молодых людей.



«В ходе массовой драки обвиняемый, находясь на проезжей части дороги, держа в руке фрагмент разбитой стеклянной бутылки, имеющей заостренные края, со значительной силой нанес им потерпевшему не менее одного удара в область жизненно важных органов — лица и шеи, причинив тем самым последнему телесные повреждения различной степени тяжести. — говорится в сообщении следствия. — 24 мая в результате преступных действий обвиняемого потерпевший скончался в больнице от колото-резанных ранений шеи и развившихся осложнений».

25-летний обвиняемый вину в преступлении признал частично. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей в размере 2 млн рублей.