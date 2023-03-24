Начальников дорожно-строительного госпредпрития на Алтае обвинили в разглашении гостайны

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Уголовное дело о разглашении государственной тайны возбуждено в Алтайском крае. Под подозрения попали бывшие руководители дорожно-строительного управления региона.

В отношении бывших руководителей государственного унитарного предприятия «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» возбуждены уголовные дела о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст 283 УК). Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

«Установлено, что подозреваемые разгласили секретную информацию, которой они владели в связи с исполнением должностных обязанностей, лицам, не имеющим к ней соответствующего допуска», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Фамилии фигурантов не называются. В 2015—2020 годах госпредприятие возглавлял Максим Степин, затем и.о. начальника стал Роман Осипов, а в 2021—2022 годах руководителем был Владимир Кучерук. Последний сейчас возглавляет горно-алтайскую компанию «Единый застройщик», которая принадлежит министерству экономического развития Республики Алтай.

С декабря 2022 года «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» возглавляет Николай Даскин, который некоторое время был замначальника управления дорожного хозяйства минтранса Алтайского края.