Начальников дорожно-строительного госпредпрития на Алтае обвинили в разглашении гостайны

© yugo-vostochnoe-dsu.ru. Коллектив предприятия
Начальников дорожно-строительного госпредпрития на Алтае обвинили в разглашении гостайны
24 Мар 2023, 06:50

Уголовное дело о разглашении государственной тайны возбуждено в Алтайском крае. Под подозрения попали бывшие руководители дорожно-строительного управления региона.

В отношении бывших руководителей государственного унитарного предприятия «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» возбуждены уголовные дела о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст 283 УК). Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

«Установлено, что подозреваемые разгласили секретную информацию, которой они владели в связи с исполнением должностных обязанностей, лицам, не имеющим к ней соответствующего допуска», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Фамилии фигурантов не называются. В 2015—2020 годах госпредприятие возглавлял Максим Степин, затем и.о. начальника стал Роман Осипов, а в 2021—2022 годах руководителем был Владимир Кучерук. Последний сейчас возглавляет горно-алтайскую компанию «Единый застройщик», которая принадлежит министерству экономического развития Республики Алтай.

С декабря 2022 года «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» возглавляет Николай Даскин, который некоторое время был замначальника управления дорожного хозяйства минтранса Алтайского края.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля «Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля
Последние материалы
24 Мар, 14:25
Школьница осуждена в Томской области за поджог флага
24 Мар, 12:52
Житель Забайкалья забил женщину до смерти цепью
24 Мар, 12:22
Зама главного по озеленению Красноярска подозревают во взятке «Ленд Крузером»
24 Мар, 09:34
Новосибирский рядовой получил 3 года за удар ножом в спину сослуживца
24 Мар, 07:57
Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования