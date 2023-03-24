Новосибирский рядовой получил 3 года за удар ножом в спину сослуживца

24 Мар 2023, 09:34

Новосибирский суд признал солдата виновным в нападении с ножом на сослуживца. Он получил реальный срок.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Александра Тенисонса. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия из хулиганских побуждений (пункты «д» и «з» ч. 2 ст. 111 УК), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, предъявив надуманные претензии сослуживцам по поводу их неправильного поведения, спровоцировал драку, в ходе которой нанес удар ножом в спину одного из сослуживцев, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии.


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