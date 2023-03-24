Зама главного по озеленению Красноярска подозревают во взятке «Ленд Крузером»

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Зама главного по озеленению Красноярска подозревают во взятке «Ленд Крузером»
24 Мар 2023, 12:22

Бывший замдиректора красноярского муниципального предприятия «Управление зеленого строительства» задержан. Его подозревают в получении взятки внедорожником.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) возбуждено в отношении бывшего заместителя гендиректора МП «Управление зеленого строительства». Об этом сообщили в красноярском управлении СК РФ 24 марта.

«В 2018 году обвиняемый, являясь должностным лицом муниципального унитарного предприятия, предложил ранее знакомому владельцу двух коммерческих компаний оказать содействие в заключении договоров между муниципальным предприятием и его фирмами на озеленение и благоустройство территории Красноярска за денежное вознаграждение после исполнения договорных обязательств, — рассказали в ведомстве. — Впоследствии обвиняемый обеспечил заключение обещанных договоров поставки, транспортных услуг и выполнения иных работ с ценой в размере более 90 млн рублей и после оплаты договоров потребовал от знакомого взятку в виде „Тойота Ленд Крузер 200“ стоимостью более 5,5 млн».

В итоге компания купила джип и отдала его замдиректора муниципального предприятия.

Мужчина арестован по ходатайству следствия.

МП «Управление зеленого строительства» занимается обустройством парков, скверов и озеленением улиц.


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