Житель Забайкалья забил женщину до смерти цепью
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Житель Забайкалья подозревается в избиении до смерти женщины. По данным суда, он бил ее металлической цепью.
Житель Забайкалья взят под стражу по подозрению в жестоком избиении женщины, которая в результате скончалась, сообщает суд Калганского района региона.
«17 марта 2023 года в вечернее время З., находясь по месту жительства, в ходе ссоры на почве личной неприязни умышленно нанес руками, ногами и металлической цепью множественные (не менее 10) удары потерпевшей в область головы, туловища и конечностей», — говорится в сообщении суда.
Женщина скончалась от травматического шока на фоне множественных переломов и повреждений внутренних органов.
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