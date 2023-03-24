Житель Забайкалья забил женщину до смерти цепью

© pixabay.com
Житель Забайкалья забил женщину до смерти цепью
24 Мар 2023, 12:52

Житель Забайкалья подозревается в избиении до смерти женщины. По данным суда, он бил ее металлической цепью.

Житель Забайкалья взят под стражу по подозрению в жестоком избиении женщины, которая в результате скончалась, сообщает суд Калганского района региона.

«17 марта 2023 года в вечернее время З., находясь по месту жительства, в ходе ссоры на почве личной неприязни умышленно нанес руками, ногами и металлической цепью множественные (не менее 10) удары потерпевшей в область головы, туловища и конечностей», — говорится в сообщении суда.

Женщина скончалась от травматического шока на фоне множественных переломов и повреждений внутренних органов.


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