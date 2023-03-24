Школьница осуждена в Томской области за поджог флага

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Школьница осуждена в Томской области за поджог флага
24 Мар 2023, 14:25

В Томской области школьница приговорена к пяти месяцам ограничения свободы. Ее осудили за поджог флага России.

«Постановлен приговор в отношении несовершеннолетней жительницы Томского района, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).<…> Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ», — сказали госагентству ТАСС в суде.

В мае 2022 года девушка нашла флаг и подожгла его в присутствии одноклассников. На суде она пояснила, что злого умысла у нее не было, а таким образом пыталась привлечь внимание одноклассников. Фото своих действий девушка выложила в соцсеть.


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