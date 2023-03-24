Школьница осуждена в Томской области за поджог флага
© Тайга.инфо
В Томской области школьница приговорена к пяти месяцам ограничения свободы. Ее осудили за поджог флага России.
«Постановлен приговор в отношении несовершеннолетней жительницы Томского района, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).<…> Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ», — сказали госагентству ТАСС в суде.
В мае 2022 года девушка нашла флаг и подожгла его в присутствии
одноклассников. На суде она пояснила, что злого умысла у нее не было, а таким
образом пыталась привлечь внимание одноклассников. Фото своих действий девушка
выложила в соцсеть.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Школьница осуждена в Томской области за поджог флага Житель Забайкалья забил женщину до смерти цепью Зама главного по озеленению Красноярска подозревают во взятке «Ленд Крузером» Новосибирский рядовой получил 3 года за удар ножом в спину сослуживца Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo