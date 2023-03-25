Жителя Иркутска похитили прямо на улице «из неприязни»

25 Мар 2023, 08:52

В Иркутской области предъявлено обвинение в похищении 39-летнего мужчины. По данным следствия, его насильно усадили в автомобиль на улице и увезли.

В Иркутске установлены подозреваемые в похищении мужчины, сообщает СК региона.

«По версии следствия, днем 19 ноября 2022 года двое неизвестных у одного из домов по улице Аргунова в Иркутске с применением насилия и угрозой его применения из личной неприязни похитили 39-летнего иркутянина, с силой поместив его в автомобиль, после чего перевезли потерпевшего в один из домов по улице Маршала Конева в Иркутске, откуда тому удалось скрыться», — говорится в сообщении.

Похитителям предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением и угрозой применения насилия. Они отправлены под подписку о невыезде.


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