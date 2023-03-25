Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Новосибирск
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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает рейсы в Новосибирск из-за невыдачи разрешения авиационных властей РФ. Полеты выполнялись из двух городов страны — Астаны и Усть-Каменогорска.
«Авиакомпания Qazaq Air сообщает о временном приостановлении рейсов с 26 марта по 29 марта по направлениям: Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск, в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям», — говорится в сообщении перевозчика.
Пассажирам предлагают полный возврат стоимости билетов.
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