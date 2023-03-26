Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 386

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

15:30 «Татнефть» купила шинный завод Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области. 100% ООО «Нокиан Тайерс» перешли под контроль компании, говорится в сервисе «Контур.Фокус».

Также «Татнефть» получила 100% в ООО «Хакка Инвест», занимающегося арендой и управлением имуществом Nokian Tyres.

14:10 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв наградил режиссера и автора программы «Бесогон ТВ» Никиту Михалкова медалью Николая Масалова.

«Вся ваша жизнь в кино и ваша программа „Бесогон ТВ“ — это настоящий путь воина, воина-освободителя, борца за наши традиционные российские ценности. Мы у себя в Кузбассе реализовали проект — Мемориал Воину-Освободителю, посвященный героям-сибирякам, победившим нацизм, и учредили медаль Николая Масалова. Вы — пример для нашей молодежи, Ваше творчество задает правильные ориентиры в ее нравственном воспитании», — написал Цивилёв в своем телеграм-канале.

Медаль имени Николая Масалова учредили в Кузбассе по инициативе Цивилёва. Она вручается за «доблестное служение отечеству» при исполнении воинского или гражданского долга. Масалов был известен спасением маленькой немецкой девочки 30 апреля 1945 года в ходе боев за Берлин.

13:30 В Совфеде предлагают создать в РФ «гарантированный заказ» на российское телеком-оборудование на ближайшие 3−5 лет. Об этом агентству ТАСС рассказал глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

При переходе на отечественное оборудование необходимо избежать проблем для потребителей, в частности — с базовыми станциями, отметил он.

09:00 Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) направит запрос в Главную военную прокуратуру из-за видео бойцов отряда «Шторм». «По разошедшемуся сегодня в сети видео бойцов отряда „Шторм“ (5 бригада, 8 армия, ЮВО, с. Водяное ДНР) направляю депутатский запрос в Главную военную прокуратуру», — написал он в телеграме.

Ранее ASTRA опубликовала коллективное видеообращение военнослужащих, в котором они утверждали, что против них якобы используют «заградотряды» и «не дают выйти вообще никуда», а также «обещают уничтожить». Большинство солдат — мобилизованные, а часть — мобилизованные из «ДНР» старше 50 лет, пишет издание со ссылкой на их родственников.

«Они неоднократно писали рапорта об увольнении в связи с предельным возрастом прохождения службы в ВС РФ — 50 лет. Но рапорта их нигде не регистрируют, они либо пропадают, либо возвращаются назад, хода им не дают. Никакие жалобы в прокуратуру, в Кремль, — не работают. Правозащитников, кто мог бы помочь с демобилизацией мужчин старше 50 лет, тут нет», — рассказал один из родственников.

Главное на утро 26 марта

• Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Путин уверяет, что размещение оружия «не нарушит» обязательств Кремля по нераспространению ядерного оружия, поскольку российские военные не планируют передавать это оружие в непосредственное пользование Беларуси. Впрочем, он утверждает, что белорусских военных планируется обучить использованию этого оружия. Строительство «специального хранилища для тактического ядерного оружия» на территории Беларуси планируется завершить к 1 июля.

Более того, по словам Путина, российская сторона уже помогла Беларуси переоборудовать 10 военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы «Искандер», которые также могут нести такие заряды.

• Уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (пункт «д», ч. 2 ст. 207.3 УК) возбуждено в отношении экономиста Константина Сонина. Об этом сообщил «Интерфакс». По данным агентства «Москва», Сонину вменили три поста в его телеграм-канале.

С сентября 2015 года Сонин работает в Школе государственной политики Чикагского университета. До этого он занимал пост проректора Высшей школы экономики (ВШЭ).

• В отношении 37-летнего москвича завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК) за участие в уличном опросе Радио Свобода*. Об этом изданию «Вот Так» сообщил источник в правоохранительных органах. Мужчина якобы сообщил в опросе «заведомо ложную информацию» об убийстве мирных жителей в Буче.

В разговоре с «Вот Так» подозреваемый сказал, что не хочет портить себе настроение разговорами об уголовном деле, а силовики с ним пока не связывались: «Обычное дело для России, мне кажется. Уже много людей под такими статьями, в каждом городе, наверное, наберется. Пока я не парюсь, пока тишина. Поживем — увидим. Адвоката я не искал еще — мне кажется, в нашей стране можно этого не делать — итог уже ясен».

• Семейная пара, задержанная в Словении по подозрению в шпионаже в пользу России, под видом граждан Аргентины работала на Службу внешней разведки РФ, заявила министр иностранных дел страны Таня Файон, пишет Guardian.

Задержанных, по паспортам, зовут Людвиг Гиш и Мария Майер. Первый официально занимался развитием IT-стартапа, а Майер открыла художественную онлайн-галерею. Они могли оплачивать работу осведомителей в Европе.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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