СК начал проверку после столкновения поездов в Новосибирске
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Грузовой поезд и электровоз столкнулись в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.
Грузовой поезд с щебнем из 44 вагонов столкнулся с электровозом на станции Клещиха Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
«Повреждения железнодорожной инфраструктуры не допущено, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
СК начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Проверку начала и Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Движение на путях уже восстановлено, уточнили в ведомстве.
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