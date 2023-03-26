Уголовное дело возбуждено после гибели подростка в новосибирском детдоме

В одном из детских домов Новосибирска погиб подросток. Он мог пытаться сбежать из учреждения вместе со знакомым.

«По факту происшествия во время вечерней прогулки с несовершеннолетним в одном из муниципальных учреждений Новосибирска расследуется уголовное дело», — цитирует «Ъ-Сибирь» сообщение СК РФ по региону.

Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным «КП», двое подростков пытались сбежать из муниципального детдома «Жемчужина». Они ночью выпрыгнули из окна третьго этажа. Один повредил ногу, второй потерял сознание.

Погибшему было 15 лет.