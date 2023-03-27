Забайкалец постоянного избивал жену и довел ее до самоубийства
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Жителя Забайкальского края признали виновным в доведении жены до самоубийства. Он получил 4 года колонии.
Жителя забайкальского села Малета обвинили в доведении жены до самоубийства. Он постоянно избивал ее с января 2018 года и унижал ее. Издевательства продолжались до сентября 2020 года, когда женщина покончила с собой, не найдя другого выхода, сообщили в пресс-службе Красночикойского районного суда.
Мужчина не признал вину и пытался уверять суд, что «любил ее» и не избивал, а все свидетели его оговорили.
Мужа признали виновным по ч. 1 ст. 110 УК (доведение до самоубийства). Его приговорили к 4 годам колонии общего режима.
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