Красноярца обвинили в убийстве двух несовершеннолетних девушек кувалдой из-за долга

© t.me/sledcom_press. Подозреваемый (слева)
Красноярца обвинили в убийстве двух несовершеннолетних девушек кувалдой из-за долга
27 Мар 2023, 09:08

Жителя Красноярска подозревают в жестоком убийстве двух несовершеннолетних девушек, которое произошло еще в 2000 году. СК утверждает, что мужчина признал вину.

16-летняя и 17-летняя жительницы Кодинска Красноярского края пропали 26 июня 2000 года. Тогда силовики не смогли найти тела, рассказали в СК РФ по региону.

Только при повторном изучении материалов появился подозреваемый — 41-летний мужчина из Красноярска. который прежде жил в Кодинске. На допросе он признал вину, утверждаются в СК.

По версии следствия, в июне 2000-го девушки пришли к мужчине в гараж и потребовали отдать денежный долг. Ему тогда было около 18 лет, следует из сообщения СК.

«Поскольку мужчина не имел денег, в ходе конфликта, он взял кувалду и нанес девушкам несколько ударов по голове и телу, — считает ведомство. — От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. <…> Подозреваемый сбросил тела в глубокую яму, расположенную поблизости с гаражом, и скрылся».

Мужчине предъявили обвинения по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц). Его арестовали на время следствия.

Тела девушек пока не нашли.


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